Luciana Gimenez está em Portugal junto com o namorado Reprodução/Instagram

Publicado 15/06/2022 16:02

Rio - Luciana Gimenez segue aproveitando um tempo de descanso em Portugal, e nesta quarta-feira (15) a apresentadora compartilhou alguns registros de um passeio realizado com o namorado, Renato Breia, e ainda fez uma declaração para o amado.

"Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada. Isso para dizer que tudo tem sua hora e seu momento para acontecer. Estar aqui, na terra onde você nasceu e junto com você, é muito especial. Quero agradecer pelo tanto que você me acrescenta e transforma todos os dias. Sair da zona de conforto, é encontrar novos caminhos e motivos para seguir a grande estrada da vida. A vida não é perfeita, mas com certeza, ela nos proporciona ótimas experiências", escreveu.