Pabllo Vittar deixa mordida nas partes íntimas de Pedro Sampaio - Reprodução/Twitter

Pabllo Vittar deixa mordida nas partes íntimas de Pedro SampaioReprodução/Twitter

Publicado 15/06/2022 18:07

Rio - Pabllo Vittar e Pedro Sampaio estão dando o que falar nas redes sociais desde a madrugada desta quarta-feira, quando a cantora apareceu em um vídeo que morde as partes íntimas do DJ. O momento foi registrado por um internauta durante a festa de aniversário da influenciadora Rafa Uccman e viralizou na internet.

fotogaleria

Em vídeo públicado no Twitter, o DJ canta uma de suas músicas no palco da comemoração, quando a drag queen se aproxima e deixa uma mordida indiscreta na região do pênis do artista. Em menos de 24 horas, o registro de apenas um segundo já soma mais de 500 mil visualizações na rede social, enquanto fãs reagem à cena quente: "Ainda sem acreditar que a Pabllo teve coragem de fazer aquilo com o Pedro no meio de todo mundo", comentou uma pessoa.

E a ousadia dos famosos não parou por aí. Pabllo Vittar compartilhou nos Stories do Instagram o vídeo de outro momento da festa, em que se acaba de dançar no chão enquanto Sampaio dá tapas no bumbum da cantora. A artista ainda levou uma mordida de Luísa Sonza, que também se apresentou no evento e com quem a maranhense chegou a trocar um selinho depois das duas performarem o hit 'Garupa'.

Confira:

Pabllo dando uma mordidinha no Pedro Sampaio socorro KKKKKKKKKKKKKKKKKKK#Uccchella pic.twitter.com/u0p5WHmfTx — Brunno (@vittarbrunno) June 15, 2022