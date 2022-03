Hailey Bieber - reprodução do instagram

Hailey Bieberreprodução do instagram

Publicado 12/03/2022 18:42 | Atualizado 12/03/2022 19:00

Rio - Hailey Bieber, de 25 anos, se manifestou através do Instagram Stories, neste sábado, sobre sua internação, às pressas, devido a um coágulo no cérebro. A esposa de Justin Bieber explicou que tomava café da manhã com o amado, na manhã da última quinta-feira, quando teve sintomas de um derrame e foi levada para o hospital na região de Palm Springs, na Califórnia.

fotogaleria

"Na quinta-feira de manhã, eu estava sentada tomando café da manhã com o meu marido quando comecei a ter sintomas de um derrame e fui levada ao hospital. Eles (médicos) descobriram que eu desenvolvi um pequeno coágulo de sangue no meu cérebro, o que causou uma pequena falta de oxigênio, mas meu corpo havia curado por conta própria, e eu me recuperei completamente em poucas horas", explicou a modelo norte-americana.

Em seguida, Hailey tranquilizou os fãs e disse que está bem. "Embora este tenha sido definitivamente um dos momentos mais assustadores que já passei, estou em casa agora e passo bem. Eu sou muito grata a todos os médicos e enfermeiras incríveis que cuidaram de mim! Obrigada a todos que estenderam a mão com desejos e preocupação, e por todo o apoio e amor!".