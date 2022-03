De biquíni, Rita Guedes exibe as curvas em praia da Zona Oeste do Rio

Rio - Rita Guedes, de 50 anos, aproveitou o sábado para curtir uma praia. A atriz esteve nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. No local, a artista renovou o bronzeado e se refrescou no mar. De biquíni, a loira ainda mostro que está com o corpão em forma. No Instagram, Rita falou sobre o momento relax: "Uma praia, um mergulho, um livro e sol", escreveu ela na legenda.

