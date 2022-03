Thomaz Costa e Grazi Mourão são flagrados pela polícia fazendo sexo no carro - reprodução de vídeo

Publicado 12/03/2022 20:16

Rio - Thomaz Costa usou o Instagram Stories, na madrugada deste sábado, para contar que foi flagrado pela polícia enquanto transava com influenciadora Grazi Mourão dentro do carro. O ator, que é ex-namorado de Larissa Manoela, se divertiu ao dar detalhes da situação para os fãs.

"Quase fomos presos", começou Grazi. Em seguida, Thomaz explicou o que aconteceu: "A gente tava no carro ‘conversando’, sobre a vida, aí a polícia bateu lá, mano. Não dá pra sair do nada, eles ficaram batendo lá". A digital influencer confessou: "Eu chorei horrores". O ator confirmou a informação. "Ela ficou em choque, tadinha. Minha preocupação era acalmar ela”.

Horas depois de ser liberado pela polícia, Thomaz postou vídeo do ato sexual em sua conta no OnlyFans, plataforma de conteúdos adultos. “Rapaziada, postei o vídeo lá no Only[Fans] do que eu tava fazendo no carro na hora que a polícia bateu lá. Vídeo completo com a Grazi lá”.