Gabi Martins e Felipe Neto - reprodução do instagram

Publicado 12/03/2022 17:22

Rio - Felipe Neto e Gabi Martins abriram o jogo e confirmaram que trocaram alguns beijos, em entrevista ao site 'Hugo Gloss'. À publicação, os dois garantem que tudo não passou de uma 'ficada' e reforçam que estão solteiros.

“Sim, ficamos, mas estamos solteiros. Eu terminei recentemente [com o Tierry] e não pretendo ter um relacionamento sério por agora. Continuamos solteiros”, afirmou a loira. Felipe também confirmou o affair entre eles. “Adoro a Gabi, mas estamos solteiros. Eu terminei um longo relacionamento há muito pouco tempo, não estou em busca de nada sério agora”, comentou.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o encontro do youtuber e da cantora aconteceu em um hotel localizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Vale lembrar que o namoro de Felipe Neto e Bruna Gomes chegou ao fim no ano passado, após cinco anos. Já Gabi Martins colocou um ponto final em seu relacionamento com Tierry no mês passado.