Jade Picon desembarca com cabeça coberta em aeroporto de São PauloReprodução Internet

Publicado 12/03/2022 10:37 | Atualizado 12/03/2022 10:41

Rio - Jade Picon, que foi eliminada do "BBB 22" na última terça-feira, desembarcou no aeroporto de São Paulo com cabeça totalmente coberta na noite dessa sexta-feira (11). A influenciadora estava acompanha da repórter Renata Capucci gravando um quadro para o "Fantástico", que vai ao ar nesse domingo.

A influenciadora, que é um fenômeno nas redes sociais, foi super simpática com os paparazzo presente no local e ainda fez poses paras as fotos.