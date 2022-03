Luana Piovani - reprodução do instagram/ @renamchristofoletti

Luana Piovanireprodução do instagram/ @renamchristofoletti

Publicado 12/03/2022 18:16

Rio - Luana Piovani não tem mesmo papas na língua! A atriz voltou a falar sobre as traições de Arthur Aguiar em suas redes sociais. O ator, que está no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, pulou a cerca 16 vezes durante seu casamento com Maíra Cardi. Através do Instagram, nesta sexta-feira, a apresentadora opinou sobre o caso ao responder o comentário de um fã.

"Na juventude, primeiros namoradinhos não tem traição, tem-se escorregão, erro de percurso, porque estamos descobrindo nosso mundo afetivo. Mas 16 traições depois de adulto, casado, com a mulher vulnerável pós-parto... não entendo como adorar um homem desses", escreveu o internauta.

Luana, então, comentou: "Poxa, você desenhou, né? Mulherada burra do 'carai', mas morro de pena, né? Eu tô linda, livre e com saúde. Já esse rebanho... "

Treta entre Luana e Maíra Cardi

Luana Piovani e Maíra Cardi tem trocado algumas farpas devido os comentários da apresentadora em relação a Arthur Aguiar. Tudo começou quando a ex-mulher de Pedro Scooby não curtiu muito a eliminação de Jade Picon do 'Big Brother Brasil 22' e criticou o fato de Arthur Aguiar, que traiu a esposa Maíra Cari diversas vezes, permanecer no reality: "Vocês tiraram uma mulher no Dia Internacional da Mulher, e deixaram ficar na casa um rapaz que traiu a sua esposa muitas vezes ", disse ela. Depois, a atriz afirmou que Jade Picon foi 'crucificada' por revelar que doaria o prêmio de R$1,5 milhão, caso vencesse o reality.

Maíra rebateu a atriz e disse que ela traiu Rodrigo Santoro quando namorava o ator. "Luana, não gostei do seu posicionamento. Acho que foi feio você falar dessa maneira. Você não tem boca para falar sobre isso. Você traiu também. E também saiu (na mídia). E você também admitiu que traiu. Inclusive, você falou que se sentiu culpada. Então, quem tem telhado de vidro... fica quieta", afirmou a coach.