Rio - A troca de farpas entre Maíra Cardi e Luana Piovani ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira. A coach detonou a apresentadora após ela atacar Arthur Aguiar, de novo, ao dizer que a permanência dele no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, a incomoda. A ex-BBB soltou o verbo e acusou a ex-mulher de Pedro Scooby de gostar de 'tumulto' e sugeriu: 'Você quer tomar um chá aqui em casa, um café? Estou de porta aberta pra gente conversar'.

Tudo começou quando Luana publicou uma reflexão no Instagram: "Por que será que homem tem a tendência de achar que mulher é centro de reabilitação? Vai ver que é porque assim permitimos! Que tal sair da caixinha e pensar sem ser rebanho um pouco?". Em seguida, ela compartilhou uma série de publicações de uma escritora sobre o paredão entre Arthur Aguiar e Jade Picon e deixou claro que a permanência do ator no 'BBB 22' a incomoda.

A apresentadora ainda mandou um recado para seus seguidores: "Não adianta nada dizer que me admira, que me acha uma mulher fod*, se na hora da lição, na hora de subir um degrau, vocês se apegam ao antigo, ao, obviamente, socado na nossa cabeça. Patriarcado sujo! Eu confio em vocês, meus seguidores pensantes e sensatos. Esse milhão de seguidor que ganhei a mais não me interessa se for para ser tapado. Prefiro meus três milhões pensantes".

Maíra Cardi, então, rebateu as declarações de Luana. "Ela amanheceu de lua... Luana, né? E resolveu mudar de opinião e atacar o Arthur novamente. Primeiro, que não estou entendendo qual a opinião da Luana, cada hora ela quer uma coisa. Todos nós temos direito de mudar de opinião, acho inteligente, mas quando cada dia é uma, quer dizer que você não aprofundou naquele tema", começou.



A coach também criticou o fato da atriz não querer novos seguidores 'tapados' e alfinetou a loira. "Quer somente quem pensa igual a ela. Isso é uma coisa que acho mais instigante. Os seguidores que não quiserem ficar na Luana, venham pra minha rede, que eu adoro. Tanto os que pensam como eu, quanto os que pensam diferente, porque juntos podemos ser melhores. Eu não sou rainha do universo, ninguém está certo o tempo inteiro. Achar isso é muita coisa de quinta série, nada evolutivo".

Maíra destacou que Luana fala muito sobre feminismo, mas não pratica. A coach, inclusive, citou que a apresentadora já falou mal de Anitta, com quem seu ex-marido, Pedro Scooby, namorou, e Carolina Dieckmann. "Muitas vezes ela vem aqui para atacar mulheres. Então, até onde vai a profundidade real desse discurso? Quando ela veio aqui atacar a Anitta, inclusive o estilo musical, ficou um tempão atacando. Depois, foi atacar uma pessoa que foi amiga dela, a Carolina Dieckmann, em um momento de ela precisava de apoio, quando as fotos dela foram expostas. Quando uma mulher precisa, a gente apoia, ajuda, ou a gente não tripudia, no mínimo. Isso sim é estar unida", explicou.



A esposa de Arthur Aguiar aproveitou o momento e lembrou que a atriz também já traiu. "Como já disse aqui, você ataca outras mulheres, você também trai. Então, assim, Luana, você quer tomar um chá aqui em casa, um café? Estou de porta aberta pra gente conversar. Agora muito feio a gente ficar por aí falando mal, voltando atrás, não está legal. Eu sei que vocês gosta disso, desse tumulto, mas você escolheu a pessoa errada, porque sou bem parecida com você no sentido de não calar a boca".

Entende a treta:

Luana Piovani não curtiu muito a eliminação de Jade Picon do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na noite desta terça-feira, e criticou o fato de Arthur Aguiar, que traiu a esposa Maíra Cari diversas vezes, permanecer no reality: "Vocês viram o que fizeram? Não, né? Vocês tiraram uma mulher no Dia Internacional da Mulher, e deixaram ficar na casa um rapaz que traiu a sua esposa muitas vezes ", disse ela. Depois, a atriz afirmou que Jade Picon foi 'crucificada' por revelar que doaria o prêmio de R$1,5 milhão, caso vencesse o reality. "Vocês crucificaram uma mulher porque ela disse que doaria o prêmio. Gente, ela é muito nova. Ela fez isso na melhor intenção".

Maíra rebateu a atriz e disse que ela traiu Rodrigo Santoro quando namorava o ator. "Luana, não gostei do seu posicionamento. Acho que foi feio você falar dessa maneira. Você não tem boca para falar sobre isso. Você traiu também. E também saiu (na mídia). E você também admitiu que traiu. Inclusive, você falou que se sentiu culpada. Então, quem tem telhado de vidro... fica quieta", afirmou a coach.