Ludmilla e Brunna Gonçalves sensualizam em show - Webert Belicio / Ag. News

Ludmilla e Brunna Gonçalves sensualizam em show Webert Belicio / Ag. News

Publicado 12/03/2022 21:34

Rio - Brunna Gonçalves revelou que não será mais bailarina da esposa, Ludmilla, ao responder algumas perguntas dos internautas através do Instagram Stories, neste sábado. A ex-BBB disse para os fãs que quer focar em sua carreira na internet e estudar, por isso ficará difícil conciliar seus projetos com os shows da funkeira.

fotogaleria

"Infelizmente não (serei mais bailarina da Ludmilla).Cheguei a falar isso no BBB. Esse ano quero focar mais no meu trabalho com a internet, estudar e colocar alguns projetos em prática. Vai ficar difícil conciliar com os shows, ensaios e etc... Mas tô tentando ao máximo acompanhar a Lud em alguns shows e quem sabe eu apareço de surpresa no palco. Não consigo ficar muito tempo longe nem dela e nem do palco", garantiu Brunna.

Na rede social, ela ainda contou para os internautas como foi a experiência de participar do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. "O BBB foi a experiência mais doida e mais incrível que eu já tive na vida... me joguei de corpo e alma, não faria nada diferente", confessou a dançarina, que já falou com alguns dos ex-participantes do reality global, como Bárbara, Tiago Abravanel, Larissa e Maria.