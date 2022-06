Justin Bieber fala sobre a paralisia facial que sofreu e refleta acerca da fé - Reprodução / Instagram

Publicado 14/06/2022 09:27 | Atualizado 14/06/2022 10:34

Rio - Justin Bieber usou as redes sociais, na noite de segunda-feira, para falar com os fãs sobre a paralisia facial que sofreu recentemente e que também provocou o cancelamento de seus shows . No Instagram, o cantor publicou um longo texto falando sobre como a fé o está ajudando a atravessar esse momento difícil.

"A essa altura da minha vida, eu sei que tempestades vêm e vão. Jesus continua a me lembrar que ele está comigo no meio delas. Não é sobre a tempestade. E sim que nunca estamos sozinhos e Ele entende", iniciou.

"Gostaria de compartilhar um pouco de como estou me sentindo. Cada dia tem sido um pouco melhor e, através de todo o desconforto, eu encontrei conforto Naquele que me desenhou e me conhece. Sou lembrado que Ele me conhece por inteiro. Ele conhece as partes mais obscuras de mim que não quero que ninguém conheça, e Ele me recebe constantemente em seus braços amorosos. Essa perspectiva me deu paz durante essa tempestade horrível que estou enfrentando. Eu sei que essa tempestade irá passar, mas nesse meio tempo, Jesus está comigo!", afirmou.

O cantor revelou a paralisia na última sexta-feira e a associou à síndrome de Ramsay Hunt, doença causada pelo vírus varicela-hoster - o mesmo patógeno da varicela em crianças e herpes-zóster em adultos. "Como você provavelmente pode ver no meu rosto, tenho essa síndrome chamada Ramsay Hunt", disse em vídeo.

"Como você pode ver, este olho não está piscando. Eu não posso sorrir deste lado do meu rosto. Esta narina não se move, então há paralisia total deste lado do meu rosto", mostrou o cantor na época.

Até o momento, não se sabe como Bieber contraiu o vírus, mas é possível que ele estivesse adormecido em seu corpo há anos, após uma crise de catapora. O vírus não é contagioso e pode se hospedar no corpo por muito tempo, antes de reativar e se espalhar para um nervo facial próximo ao ouvido, desenvolvendo-se como síndrome de Ramsay Hunt.