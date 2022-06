Eliana conquista dois prêmios no ’Troféu Imprensa’ 2022, que será exibido na noite desta quarta-feira - Rodrigo Trevisan / Divulgação

Eliana conquista dois prêmios no ’Troféu Imprensa’ 2022, que será exibido na noite desta quarta-feiraRodrigo Trevisan / Divulgação

15/06/2022 13:07

Rio - Eliana Michaelichen, que há 16 anos é a única mulher a comandar um programa dominical de auditório, conquistou dois prêmios durante o "Troféu Imprensa" de 2022. A apresentadora foi eleita a "Melhor Apresentadora" tanto pelo voto popular, quanto pelo do júri do programa, que vai ao ar na noite desta quarta-feira, às 21h30 no SBT.

Usando um vestido longo vermelho, feito por Isabella Narchi, Eliana falou sobre a emoção de poder participar mais uma vez da premiação, que não ocorreu nos anos de 2020 e 2021, em decorrência da pandemia de Covid-19. "O retorno ao Troféu Imprensa este ano foi especialmente diferente. Além do reconhecimento como apresentadora aos domingos neste hall predominantemente masculino, ter reencontrado o Silvio Santos pela primeira vez depois de 2 anos e meio, por conta da pandemia, foi emocionante", afirmou.



No SBT, a apresentadora comanda seu programa familiar de entretenimento há 13 anos e é vice-líder de audiência aos domingos. Foi, inclusive, na mesma emissora que ela iniciou sua carreira como apresentadora, em 1991.