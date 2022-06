Justin Bieber adia shows para tratar problema de saúde e afirma que sua doença ’está piorando’ - Reprodução / Instagram

Publicado 08/06/2022 09:47 | Atualizado 08/06/2022 09:49

Rio - Justin Bieber usou o Instagram, na última terça-feira, para contar aos fãs que precisaria adiar três shows de sua turnê internacional por causa de problemas de saúde. O cantor, de 28 anos, lamentou o adiamento das apresentações que faria em Toronto, no Canadá, no mesmo dia e na quarta-feira, além de um show em Washington, nos Estados Unidos, que aconteceria na sexta.

"Não acredito que estou dizendo isso. Fiz de tudo para melhorar, mas minha doença está piorando. Meu coração está partido por ter que adiar esses próximos shows (por ordens dos médicos)", desabafou. "Para todo o meu público, eu amo muito vocês e vou descansar e melhorar!", escreveu, via stories.

O artista não deu grandes detalhes sobre a doença a que se referia. Entretanto, no ano de 2020, Bieber revelou que sofria da Doença de Lyme, provocada por uma bactéria transmitida por carrapatos e capaz de afetar todos os sistemas do corpo humano. Entre os sintomas da doença estão: manchas, dor de cabeça, fadiga e febre.

No que diz respeito a shows futuros, Justin Bieber é uma das atrações confirmadas para o Rock In Rio 2022, que acontecerá na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O cantor será a atração principal do terceiro dia de evento, no domingo, 4 de setembro e se apresentará no Palco Mundo.