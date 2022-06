Mauro Machado, pai de Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 08/06/2022 20:55 | Atualizado 08/06/2022 21:04

Rio - Mauro Machado, pai de Anitta, fez um post no Instagram para agradecer o apoio dos seguidores após revelar que foi diagnosticado com um câncer de pulmão. O empresário, chamado de Painitto pelos fãs da cantora, postou uma foto de seu quarto no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde foi operado, sob supervisão da médica Ludhmila Hajjar.