Samantha Schmütz celebrou 10 anos de casamento com Michael Cannet Reprodução/Instagram

Publicado 08/06/2022 16:31

Rio - Samantha Schmütz comemorou nesta quarta-feira (08) o aniversário de 10 anos do casamento com Michael Cannet. No Instagram, a atriz compartilhou alguns registros com o marido em forma de homenagem pela data especial.

fotogaleria

"Bodas de Zinco!!!! 10 anos do dia em que nos casamos no civil em Coral Gables em Miami. O dia do sim, quer dizer, 'yes'. Let’s go, partiu caminhar juntos pelo way!!!! He makes me stronger! [Ele me faz mais forte] Love u. Depois do casamento eu quis comer um cheeseburger, mas ele quis algo mais saudável, fomos no saudável. Foi dada a largada. Uma década", escreveu.