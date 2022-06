Anitta comemorou a cura de um câncer descoberto pelo pai - Reprodução/Instagram

Anitta comemorou a cura de um câncer descoberto pelo pai Reprodução/Instagram

Publicado 07/06/2022 18:44 | Atualizado 07/06/2022 19:07

Rio - Anitta usou o Instagram Stories nesta terça-feira (7) para anunciar que seu pai, Mauro Machado, conhecido pelo apelido de Painitto, está curado do câncer de pulmão, descoberto recentemente. A cantora contou que alguns exames foram realizados após a cirurgia e não identificaram metástase, quando o câncer se espalha para outras partes do corpo.

fotogaleria "Estou aqui para dizer que milagres acontecem. O meu pai está 100% curado. Vocês lembram que eu pedi um milagre? Eu estava desfalecida, porque mexeu com a família, acaba comigo, me destroça. Mas um milagre aconteceu. Obrigada, meu Deus", celebrou.

"No início da semana passada, meu pai teve um AVC e foi para o hospital no meio da noite. Eu acordei de manhã com a notícia e não entendi nada porque ele estava bem, ele se cuida, se examina, mas teve um AVC do nada. Durante alguns exames foi descoberto um câncer no pulmão. A médica decidiu retirar o câncer imediatamente", detalhou. Anitta revelou que a biópsia feita pelo pai não mostrou vestígios da doença. "Não teve, ele está 100% curado e está saindo do hospital já, já. Mas vai continuar o tratamento em casa", acrescentou.

No começo da tarde, Painitto compartilhou com os seguidores a notícia da descoberta da doença. "Há meses ofegante. Sinusite? Covid? Pulmão? Cansaço e dúvidas. Fiz testes e exames, curei alguns. Mas sempre mal. Fiz uns atos candomblecistas para descobrir. Em São Paulo, (fui fazer) exames de rotina. Tive pico de pressão (...) Motivos? Fiz exames. Câncer no pulmão. AVC. Cirurgia e espero biópsia", escreveu.