O ex-A Fazenda Miro Moreira decidiu aguardar o casamento para ter o 1º beijo com Liliane LimaReprodução/Instagram

Publicado 07/06/2022 21:10 | Atualizado 07/06/2022 21:42

Rio - Conhecido por participar da primeira edição de "A Fazenda", Miro Moreira revelou que ainda não beijou sua mulher, com quem oficializou a união no civil, no último sábado. É que o ator e diretor de fotografia decidiu seguir um namoro sem intimidade física com Liliane Lima e cita sua religião cristã como o motivo do casal ter guardado o primeiro beijo para a cerimônia religiosa que farão em julho deste ano.

"É bem diferente (risos), mas foi algo muito espiritual que aconteceu com a gente. Eu queria uma mulher que dividisse a mesma fé comigo, que amasse tanto a Deus quanto eu amo para nos amarmos depois. No começo, eu mal pude sair com ela, sempre tinha que ter uma amiga dela junto. Até então, respeitei a vontade da igreja que ela frequentava", contou o modelo em entrevista ao site 'O Fuxico'.

O ex-peão, que se converteu em 2014, relembra a experiência que viveu com a amada e levou a decisão de se beijarem apenas em cima do altar: "Quando eu pude sair com ela mesmo, eu senti algo diferente, senti que não era o momento de beijá-la, esperei, orei. Em certo dia, eu fui buscá-la e ela disse que precisava muito falar comigo, que ela estava orando e eu falei que já sabia o que era: ‘Eu acho que Deus quer que a gente dê o primeiro beijo no altar’. Nisso, ela começou a chorar, a orar junto e a gente tomou essa decisão. Graças a Deus está chegando", comemorou ele, que tem a cerimônia marcada para o dia 23 de julho.

"É extremamente difícil, não tem como. Somos seres humanos, às vezes tem o desejo, ninguém é santo mesmo, mas a gente sempre pensa neste propósito maior né, que foi algo que a gente decidiu, que oramos, que Deus está nos guardando um lugar santo para termos coisas melhores. Então, a gente decidiu isso. É muito difícil, mas não é impossível, sabe? Lógico que a gente quer se beijar, mas decidimos colocar Deus antes na frente", completou.