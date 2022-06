Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 07/06/2022 21:42

"Decidimos aqui que vamos fazer a festa junina amanhã improvisada, para comemorar. Quem estava convidado me chama aqui no celular que eu falo com vocês. Quem for meu amigo de verdade e quiser aparecer, vem, e traz alguns quitutes, comida típica porque não vou ter tempo de resolver, bebida também. Não sei se vou ter tempo de resolver tudo, mas eu vou fazer! A animação vai estar aí, alegria vai estar aí", declarou a artista, sem esconder a empolgação com a festa.

Em seguida, Anitta explicou o motivo de remarcar a festa com poucas horas de antecedência e ainda deixou um recado para os penetras: "Vamos comemorar porque depois vou viajar e não vai dar tempo de fazer festa junina, e todo ano tem que ter. Só vem! Se você não me conhece não vem que eu vou barrar na porta, vou te expulsar daqui, não preciso nem repetir", disparou.

Nesta terça-feira, a garota do Rio usou as redes sociais para comemorar a recuperação de seu pai, Mauro Machado. O empresário sofreu um AVC recentemente e acabou detectando um câncer no pulmão, o que abalou Anitta e fez a cantora sumir da internet após desabafar sobre um "grande pesadelo". No domingo, o Painitto realizou uma cirurgia que já apresentou resultados positivos que a artista revelou nos Stories.

"Estou aqui para dizer que milagres acontecem. O meu pai está 100% curado. Vocês lembram que eu pedi um milagre? Eu estava desfalecida, porque mexeu com a família, acaba comigo, me destroça. Mas um milagre aconteceu. Obrigada, meu Deus", celebrou. Em seguida, Anitta revelou que a biópsia feita pelo pai não mostrou vestígios da doença. "Não teve, ele está 100% curado e está saindo do hospital já, já. Mas vai continuar o tratamento em casa", acrescentou.