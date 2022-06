Eliezer conta que já roubou carro 'sem querer' após curtir festa com a ex-namorada - Reprodução/Instagram

Eliezer conta que já roubou carro 'sem querer' após curtir festa com a ex-namoradaReprodução/Instagram

Publicado 07/06/2022 18:39 | Atualizado 07/06/2022 18:57

Rio - Eliezer compartilhou nos stories do Instagram nesta terça-feira (7) uma história curiosa pela qual passou. O ex-BBB revelou que já roubou um carro por engano. No vídeo, ele diz que o mal-entendido o levou para a polícia.

fotogaleria

Ele conta que a confusão ocorreu durante uma festa no feriado de 7 de setembro. "Cheguei lá, curti a festa, eram duas festas no dia. Curti a primeira festa. Estávamos lá e minha namorada na época quis trocar de roupa. Falou 'vamos para casa trocar de roupa [para a segunda festa]?'", disse.

Eli disse que o casal estava hospedado em um condomínio ao lado e que ele foi para a festa em um carro de aplicativo, para que ele pudesse beber. Então, eles decidiram pegar o carro de uma amiga da namorada emprestado.

Os dois abriram o carro, deram partida e foram para onde estavam hospedados. Quando voltaram para a festa, na guarita, viram um homem ao telefone, que verificou a placa do veículo e cobrou Eli.

"'Você roubou meu carro', 'É da amiga dela', e ele começou a me acusar de ladrão, começou uma confusão, e no meio do rolê ele mandou abrir o porta-luvas dizendo que o documento e a chave estava lá, e o documento era o nome que ele estava falando", afirmou.

"E a ex e o cara estavam brigando e eu falando 'ô fulana, para, a gente roubou o carro, roubamos sem querer'", disse. O ex-BBB também contou que o homem estava telefonando para a polícia e que o delegado falou com Eli querendo saber se ele e a mulher queriam ir para a delegacia para explicar a situação, ou se preferiam ser presos.

Para piorar, Eli contou que bebeu e estava sem a carteira de motorista. O ex-BBB afirmou que a situação foi resolvida por um desconhecido, que depois, deu carona para ele e a namorada. "O cara que me ajudou era o dono da casa e pediu para o outro deixar isso quieto", concluiu.

A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.