Viih Tube e Eliezer estiveram juntos na SPFWEduardo Martins / Ag. News

Publicado 07/06/2022 17:02 | Atualizado 07/06/2022 17:24

Rio - Parece que as coisas estão indo bem para Viih Tube e Eliezer, que não escondem o clima de romance que surgiu entre os dois recentemente. Nesta segunda-feira, a mãe da youtuber comentou um vídeo em que os dois aparecem juntos com outras ex-BBBs e revelou sua opinião sobre o novo affair da filha.

"Coisa mais linda! Shippo muito Viih e Eliezer", disse Viviane, que ainda deixou a influenciadora sem graça com o comentário: "Mãe, sua cara de pau!", respondeu Viih Tube. No registro, o novo casal surge acompanhado por Laís Caldas, Flay, Gabi Martins, Gizelly Bicalho e Larissa Tomásia, enquanto fazem uma brincadeira sobre o Dia dos Namorados, que será comemorado no próximo domingo.

"[No] dia dos namorados vou reunir todas as minha amigas pra ter certeza que elas não vão passar com o ex", escreveu Viih Tube no vídeo compartilhado no Instagram. Sem segredos, as amigas da ex-sister fizeram questão de expor ainda mais o romance: "Eu amo! Mas você estava beijando, amiga", disparou Gabi Martins. "Eu amei a hipocrisia porque o seu ficante tá no vídeo. Só você se dá ‘bem’, né. dona Vitória?", escreveu Flay.