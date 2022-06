Igor Rickli e Aline Wirley posam nus em banho de cachoeira e ator tem foto censurada - Reprodução/Instagram

Publicado 07/06/2022 20:28 | Atualizado 07/06/2022 20:28

Rio - Igor Rickli e a ex-Rouge Aline Wirley pegaram os fãs de surpresa ao posarem nus durante um banho de cachoeira, nesta terça-feira, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio. O ator, que esteve recentemente na novela 'Gênesis', compartilhou uma sequência de cliques do passeio e acabou sendo restringindo pelo Instagram por publicar uma imagem em que cobre suas partes íntimas apenas com as mãos.

"De volta à floresta! Bom voltar pra casa… A gente medita junto, congela junto e reposta, porque não pode naturalismo", debochou o artista ao refazer a postagem, excluindo a foto polêmica. Em dos cliques, Rickli mostrou a esposa de costas, deixando escapar parte dos seios da cantora.

Nos comentários, fãs do casal contornaram a censura da plataforma e encheram os famosos de elogios. "Lindões demais", escreveu o ator Felipe Roque. "Casal mais lindo, que sintonia a desses dois", declarou uma seguidora. "Gostamos do naturalismo", brincou outra internauta.

