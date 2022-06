Deolane Bezerra deu conselhos amorosos para Lucas Guimarães - Reprodução/Instagram

Publicado 08/06/2022 18:08

Rio - Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, recebeu a visita de Deolane Bezerra em sua residência nesta quarta-feira (08) e revelou para os seguidores que ganhou alguns conselhos amorosos da advogada após um desentendimento entre ele e o humorista.

"A Deolane é literalmente a psicóloga do amor. Essa mulher entrou no meu juízo, me deu tantos conselhos. Uma boa amiga mesmo dá bons conselhos. Ela ama muito nós dois. Ela estava aqui, 'bebebe, bebebe, bebebe'. E eu: 'Está bom, irmã, deixa eu comer aqui o prato de feijão com arroz. Parece aquelas amigas nossas de muito tempo que se intromete porque a gente pede opinião", brincou Lucas.

Carlinhos Maia relembrou uma brincadeira que fez com a advogada sobre a presença do marido no casamento de Nathan Camargo, filho de Luciano, da dupla com Zezé Di Camargo. "Preferi brincar com Deolane em relação a mim e Lucas. Porque sei que a gente se entende, são muitos anos. Dá uma pirada às vezes. A gente tem vontade de mandar tomar no c*, deslumbra, desinteressa. Isso é vida de casado. Todo resto é ficção", afirmou.