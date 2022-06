Anitta grava clipe no Rio - JC PEREIRA e Adão/AgNews

Publicado 08/06/2022 17:29

Rio - Anitta foi fotografada, nesta quarta-feira (8), gravando um novo videoclipe no Rio, após susto com a saúde do pai. De biquíni de amarração amarelo, shortinho jeans e um top verde, a cantora dançou bastante durante as filmagens.

A artista revelou nesta semana que seu pai sofreu um AVC e, durante exames, descobriu um câncer de pulmão. Ele passou por uma cirurgia delicada no último domingo (5) para retirar o tumor e uma biópsia mostrou que não havia metástase. Anitta celebrou a cura do pai e decidiu retomar sua tradicional festa junina em sua casa, que havia sido cancelada. O evento acontecerá na noite desta quarta-feira.