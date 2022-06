Perlla e Patrick se casam no Rio - Daniel Pinheiro/Divulgação

Rio - Perlla se casou com o empresário Patrick Abrahão no religioso nesta quarta-feira (8), em um hotel de luxo, no Rio de Janeiro. A cerimônia foi realizada pelo pai do noivo, o apóstolo Inovélio Abraão, para cinquenta convidados.



As filhas da cantora – Pérola, de 10 anos, e Pietra, de 9 anos – foram as daminhas de honra. Elas são frutos de um relacionamento anterior de Perlla e levaram as alianças dos noivos. Avaliada em R$ 66 mil, a aliança da marca de luxo Bulgari tem quatro aros em ouro amarelo 18K com espiral cravejada e pavê de diamantes nas bordas.

Em julho, eles farão uma comemoração em Dubai, onde o casal mantém negócios. "Hoje é uma celebração com alguns familiares e pouquíssimos amigos. A gente pretende realizar algo maior depois. Mas é um dia muito especial, que preparamos com muito carinho", salientou Patrick.

Juntos desde maio de 2021, os dois se conheceram através do trabalho de Patrick. Perlla, que possui alguns investimentos, se interessou pelo negócio e entrou em contato com um amigo em comum do empresário para saber mais sobre o assunto. Ele, então, a atendeu e esse foi o ponto inicial para o que viria a se tornar o namoro.