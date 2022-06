Tadeu Schmidt e a filha Laura - Reprodução/Instagram

Tadeu Schmidt e a filha LauraReprodução/Instagram

Publicado 08/06/2022 20:11

Rio - Tadeu Schmidt celebrou o aniversário da filha caçula, Laura, que completa 18 anos nesta quarta-feira (8). O apresentador do "BBB" aproveitou a data para compartilhar uma foto com a jovem no quarto "Lolipop", da 22ª edição do programa, já que esse é o apelido dela.

fotogaleria

"Parabéns, Lóli! Neste 8 de junho, minha Loli faz 18 anos! DE-ZOI-TO! Minha caçulinha já é maior de idade! Que orgulho eu sinto de você! Olhar pra você me dá a sensação de missão cumprida como pai. Você é maravilhosa em todos os quesitos que mais importam", começou Tadeu.

Em seguida, ele brincou com o fato de todos os participantes do quarto Lolipop terem sido eliminados do reality. "Minha Laura! Já teve tantos apelidos ao longo do tempo… Hoje, o que mais uso é Loloquinha! Mas também rola Loloca, Loló, Loli, Lolipop… Pronto! Você é a maior prova de que Lolipop pode ser sinônimo de vitória! Não poderia ter cenário melhor pra foto deste ano! Parabéns, meu amor! Você merece o mundo!", completou ele.

Schmidt e a esposa, Ana Cristina, também são pais de Valentina, de 19 anos.