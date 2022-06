Simaria - Reprodução

SimariaReprodução

Publicado 15/06/2022 11:04

Rio - Simaria, dupla com Simone, abriu o coração e expôs o motivo do fim do seu casamento com Vicente Escrig, em entrevista ao colunista Leo Dias, do site 'Metrópoles'. A sertaneja contou que colocou um ponto final na relação de 14 anos após uma viagem à Espanha. Lá, ela percebeu que tinha perdido a admiração pelo até então marido e que ele não a ajudava em casa.

"Minha separação, perdi admiração sabe quando você olha e... vidas diferentes demais, sempre morou dentro do Brasil", disse ela, que continuou: "Ao invés dele fazer essa parte de casa não me ajudava, eu que fazia tudo, ai eu pensei 'que esse cara tá fazendo aqui?' e comecei a observar, passei 10 meses olhando, já tinha morrido o amor que eu sentia, tudo o que eu sentia, desde a viagem da Espanha que eu fui pra descansar, eu saia ficava olhando os gestos atitudes e pensei 'caramba não é isso que eu quero mais pra mim' ai voltei da Espanha decidida", contou.

A decisão sobre o fim do casamento aconteceu no Dia dos Namorados no ano passado. "Ele me chamou pra jantar no Dia dos Namorados, sabe quando você senta na mesa e não reconhece a pessoa que estava sentada? Voltei do restaurante focada nas minhas músicas, pensei que a decisão já tava tomada, cheguei na minha casa, ele parou o carro, 'qualquer coisa que eu falar agora não vai servir mais' [perguntou ele], 'com certeza, a única certeza que eu tenho na minha vida é que eu não quero mais você [respondeu ela]", disse.



Simaria e Vicente são papais de Pawel e Giovanna.