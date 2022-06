Mirella Santos e Ceará curtem resort durante viagem romântica a Ilhas Maldivas em comemoração aos 10 anos de casamento - Reprodução / Instagram

Mirella Santos e Ceará curtem resort durante viagem romântica a Ilhas Maldivas em comemoração aos 10 anos de casamentoReprodução / Instagram

Publicado 15/06/2022 09:15

Rio - Mirella Santos, de 39 anos, e o marido, Wellington Muniz, o Ceará, de 49, permanecem curtindo sua viagem romântica nas Maldivas . O casal, que tem uma filha de 7 anos, decidiu viajar para comemorar os 10 anos de casamento e aproveitou para compartilhar alguns registros nas redes sociais.

fotogaleria

No Instagram, Mirella compartilhou fotos durante o trajeto da viagem, até a chegada ao destino final. "No paraíso", escreveu já nas Maldivas. "Pensa num lugar magico e ainda com lua cheia", legendou em outra publicação, onde aparece fazendo pose, à luz da lua.

Ceará, por sua vez, também enalteceu a beleza do local e dividiu com os seguidores algumas atividades que tem feito com a esposa no resort em que se hospedaram, cujas diárias custam a partir de R$ 2 mil. "Dia de 'princeso' com a minha senhora! Depois dessa massagem eu fiquei mais tranquilo que muriçoca em perna de jogador com câimbra", brincou o humorista.

No Dia dos Namorados, os dois usaram as redes sociais para fazer declarações românticas um para o outro. "Feliz Dia dos Namorados para meu eterno namorado, marido, parceiro, fiel escudeiro, meu 'fechamento'! Te amo, minha vida!", disse Mirella. "Você é minha parceira de todas as horas. Um ser incrível e singular. Mulher, menina, mãe, esposa e minha eterna namorada. Feliz dia dos namorados, Mirella Santos! Te amo!", publicou Ceará.