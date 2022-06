Ceará e Mirella Santos viajam para as Maldivas a fim de comemorar os 10 anos de casamento - Reprodução / Instagram

Publicado 10/06/2022 12:12 | Atualizado 10/06/2022 12:13

Rio - Wellington Muniz, mais conhecido como Ceará, e a esposa Mirella Santos, decidiram comemorar os 10 anos de união viajando para um local especial. Na quinta-feira, o casal, que tem uma filha de 7 anos, compartilhou detalhes de sua ida para as Ilhas Maldivas, localizadas no continente asiático, nas redes sociais.

"Comemorando os 10 anos de casamento. A caminho do paraíso Maldivas, confesso que estou super ansiosa", legendou Mirella em uma foto em que aparece bebendo champanhe, ao lado do marido.

No dia primeiro de junho, quando completaram, efetivamente, as "bodas de estanho", a modelo usou o Instagram para fazer uma declaração de amor ao humorista. "Dez anos de casamento, uma década de muito amor, companheirismo, carinho, respeito, admiração, parceria, de diversas conquistas, alguns desafios. De muitas alegrias e algumas tristezas, é claro, porque faz parte. Mas com muitas histórias, uma filha e dois cachorros. Amor, obrigada por ser marido, namorado, parceiro, confidente, meu fechamento, nosso protetor, às vezes pai, às vezes filho mais velho (o que me dá mais trabalho [risos]). Que venham 15, 20, 30, 40, 50… anos juntos. Te amo!", escreveu.

Nos comentários, o humorista respondeu de maneira bem humorada: "Quando a gente fizer 'bodas de ouro', você vai estar com 80 e eu com 90 anos. Já decidi! Vamos renovar os votos e casar de novo! A lista de presentes de casamento vai ser na farmácia [risos] Amei o vídeo e a mensagem. Você me surpreende! Te amo muito e quero seguir sempre ao seu lado por toda as nossas vidas", disse.