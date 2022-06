Juliana Paes - Reprodução/Instagram

Publicado 10/06/2022 18:41

Rio - Juliana Paes ganhou elogios dos seguidores nesta sexta-feira (10) ao publicar em seu Instagram fotos usando um vestido recortado com estampa animal print.

"Sexta do jeito que eu gosto: com muita paz e leveza. Já estão focando nos planos do final de semana? Eu estou pronta!", escreveu na legenda. Nos comentários, a atriz recebeu elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Perfeita em tudinho", afirmou outro. "Rainha", elogiou um terceiro.