William BonnerReprodução/Instagram

Publicado 10/06/2022 17:37

Rio - William Bonner aproveitou sua viagem ao exterior para recriar uma cena clássica do cinema: a subida de Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone, em "Rocky", na escadaria do Museu de Arte da Filadélfia, nos Estados Unidos. O apresentador e editor-chefe do "Jornal Nacional" publicou o vídeo em seu Instagram na noite desta quinta-feira (9).

"Quando a gente estava junto da estátua do Rocky, na Filadélfia, minha mulher falou assim pra mim: 'Duvido que você suba correndo a escadaria do Museu da Filadélfia, que nem o Rocky fez no filme, e lá em cima ainda comemore com pulinhos. Duvido!', explicou Bonner em vídeo postado no seu Instagram, pouco antes de mostrar o desafio cumprido.

No vídeo postado na sequência, Bonner sobe a escadaria correndo ao som da música tema do filme e faz o que sua esposa o desafiou, dando 'pulinhos de comemoração' ao atingir o topo. O jornalista viajou até Filadélfia para receber uma homenagem da "The Voice Foundation" no último fim de semana e dedicou aos colegas de profissão.