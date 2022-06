Com cachorrinho no colo, Sheron Menezzes desembarca em aeroporto do Rio

Rio - Sheron Menezzes desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na tarde desta sexta-feira. A atriz chamou a atenção ao passear pelo local com seu cachorrinho, Moacyr. Para a ocasião, ela escolheu um look bem quentinho e confortável. No aeroporto, Sheron ainda esbanjou simpatia e posou para algumas fotos com os fãs. Vale lembrar que a atriz está no elenco de 'Maldivas', da Netflix. Na série, ela interpreta a personagem Rayssa, uma ex-cantora de axé que se tornou uma empresária de sucesso.

