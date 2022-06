Guito coloca sensor de glicemia no bumbum de José Loreto - reprodução de vídeo

Publicado 10/06/2022 16:14

Rio - Guito compartilhou com os fãs, através do Instagram, nesta sexta-feira, um momento bem íntimo com José Loreto. O ator, que interpreta o Tibério, em 'Pantanal', da TV Globo, publicou um vídeo em que aparece colando um sensor de glicemia no bumbum do colega, que dá vida ao Tadeu na trama.

"Na agronomia aprendemos pequenos curativos veterinários. Hoje gastei meu diploma nesse pobi animal", brincou Guito na legenda do vídeo. Nas imagens, o ator surge colando o sensor no bumbum do amigo, com direito a um tapinha. Em seguida, Loreto confere o 'serviço' e elogia Guito: "Ficou muito bom. Mandou bem, parabéns. Nota 8".



Não demorou muito para os fãs reagirem à publicação. "Amizade de milhões", brincou um internauta. "Eita, peão. O pêssego tá bonito, hein", opinou outro, fazendo referência a derrière de Loreto. "Os bastidores são ainda melhores do que a novela", destacou um terceiro.

Vale lembrar que José Loreto tem diabetes do tipo 1, por isso ele usa um sensor de glicemia. O dispositivo é usado para medir os níveis de glicose no corpo.

Veja o vídeo: