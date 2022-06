Em entrevista, Fábio Porchat falou sobre o ’Zorra Total’ - Reprodução/Youtube

Publicado 10/06/2022 15:08

Rio - Em entrevista para o podcast 'Papagaio Falante', Fábio Porchat deu sua opinião sobre o extinto 'Zorra Total', primeiro programa que fez na TV Globo. O humorista revelou que considerava 'antigo' o tipo de comédia feita pelo humorístico e ainda comentou o convite de Maurício Sherman para que ele se tornasse roteirista do programa.

"Ele me chamou para escrever. Ele gostou dos meus textos e falou: 'vem para o Zorra. Era engraçado porque, quando o Sherman me chamou, eu odiava o 'Zorra Total'! Não era meu humor, era humor antigo. Eu estava na nova geração, chegando, e o 'Zorra' era de bordão, coisa velha. E eu pensava: 'que raiva escrever para isso'", admitiu.

"Mas eu pensei: 'é uma forma de entrar na Globo, de ter um salário, de estar junto com gente que é muito boa e de conhecer gente do meio'. Como eu vim de São Paulo e nunca quis ser ator, então eu não conhecia as pessoas. Então, pensei: 'deixa eu ir para lá para conhecer gente'", acrescentou.