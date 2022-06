Juliette denuncia ataques xenofóbicos e dá lição em haters - Reprodução/Instagram

Publicado 10/06/2022 18:46

Rio - Juliette Freire usou suas redes sociais, nesta sexta-feira, para se pronunciar sobre comentários preconceituosos que recebe em suas postagens. Nos Stories do Instagram, a campeã do "BBB 21" não escondeu a indignação com a xenofobia que sofre de internautas, citando momentos como quando pedem que a paraibana "neutralize" seu sotaque.

"Eu tava lendo uns comentários ainda agora. E, gente, eu recebo uns haters tão escr*tos que eu fico sem acreditar. Eu juro pra vocês que eu não fico triste; uns eu fico rindo, e outros eu fico irritada mesmo, principalmente os xenofóbicos", começou a influenciadora. "Muita coisa sobre o meu sotaque. 'Por que ela não neutraliza esse sotaque?', 'Por que ela não canta música como ela é?'. Umas coisas bizarras", listou.

A cantora afirmou que pretende listar e expor todos os ataques que recebe, mas já foi direta ao responder os intolerantes: "Vou deixar um recado para os haters porque hoje eu estou irritada: Vão escutar sotaque nordestino em publicidades, em grandes publicidades, sim! Porque nós somos múltiplos, nós [os nordestinos] consumimos outros tipos de música além do forró, além da nossa cultura tão bonita, a gente canta rock, rap, funk, hip-hop... Tudo também, sabia? Então, beijos de luz e vão escutar sim", finalizou.

