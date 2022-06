Gkay exibiu diamante que colocou no dente - Reprodução/Instagram

Publicado 10/06/2022 17:59

Rio - Gkay mostrou a colocação de diamantes no dente que realizou nesta sexta-feira (10). A humorista publicou no Instagram Stories alguns vídeos comentando que quase desistiu do procedimento ao ouvir o barulho da broca usada pelo dentista.

fotogaleria "Para que eu inventei? O barulho da broca está atacando o resto do juízo que eu tenho. Eu invento e eu mesma arrego. Morro de medo de dentista. Estou me arrepiando todinha. Achei que colasse. Vai ter que furar!", confessou. "Nunca tinha visto um diamante assim. Vou até tocar. Olha que perfeito", disse.

Apesar do efeito da anestesia, Gkay elogiou o resultado. "Meu Deus, gente! Está inchado por causa da anestesia, mas olha que lindo!", celebrou.