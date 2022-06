Paulo André publicou fotos com o filho - Reprodução/Instagram

Paulo André publicou fotos com o filhoReprodução/Instagram

Publicado 10/06/2022 17:14

Rio - Paulo André, vice-campeão do 'BBB 22', derreteu os seguidores nesta sexta-feira (10) ao compartilhar os registros da chegada do filho, Paulo André Jr. em São Paulo. Sorridente, o bebê posou para as selfies em frente ao espelho com o atleta.