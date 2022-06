Filha de Joelma, Natália Sarraff, explica internação após cantora surgir com o rosto inchado - Reprodução/Instagram

Publicado 10/06/2022 16:06

Rio - Após Joelma ser internada por causa de sequelas da covid-19 , a filha da cantora usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de saúde da mãe. Nesta sexta-feira, Natália Sarraff tranquilizou os seguidores e afirmou que a artista está bem, após ter sido diagnosticada com esofagite, gastrite e um edema.

"Oi, turminha, tudo bem com vocês? Estou em casa hoje e vim aqui apenas para tranquilizar todo mundo, graças a Deus! Mamãe está bem, melhorando cada vez mais. O inchaço está bem também, está passando, e cada dia que passa, ela está mais forte, como sempre", começou ela nos Stories do Instagram.

Em seguida, Natália explicou o motivo de Joelma permanecer internada e falou sobre o tratamento: "Ela só tem que ficar em observação mesmo para se medicar direito, se alimentar bem. Então, fiquem despreocupados, beleza? Fiquem com coraçãozinho em paz, tranquilo, que a nossa guerreira continua firme e forte, guerreira como sempre!", declarou.

Joelma foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da infecção pela Covid-19. O boletim médico da artista, que está internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, foi divulgado através do Instagram nesta quinta-feira. A previsão é que ela receba alta neste fim de semana.

Após a alta hospitalar, a recomendação médica é que Joelma permaneça em repouso. "Por orientação médica, ela deverá permanecer em repouso em casa por 7 dias com alimentação adequada e os cuidados necessários", reforça o comunicado. Devido o estado de saúde da cantora, três shows dela foram cancelados neste fim de semana: em Alvorada (TO), São Desidério (BA) e Cordeirópolis (SP).