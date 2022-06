Carlos Alberto de Nóbrega - reprodução de vídeo

Publicado 10/06/2022 13:44

Rio - Carlos Alberto de Nóbrega abriu o coração em entrevista ao podcast 'PodPah', no Youtube, na noite de quinta-feira. Durante o bate-papo com Igão e Mítico, o apresentador se emocionou ao relembrar um pedido da amiga Hebe Camargo, antes de falecer, aos 83 anos. Ela, que lutava contra um câncer no peritônio, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória, em 2012.

“A Hebe deixou saudades. Quando ela já estava ruim, não queria que a vissem. Por coincidência, meu tio estava internado no mesmo hospital que ela. Eu fui tentar visitá-la, mas ela não aceitou”, contou o Carlos, emocionado. Em seguida, ele falou sobre o telefonema que recebeu da amiga. “Quando eu já estava no carro, ela me ligou e explicou. Disse que estava feinha e não queria que a visse daquele jeito. Eu até me emociono contando, mas vim aqui para rir”, completou.

Na entrevista, o apresentador também falou sobre sua espiritualidade. “Eu sou médium. Eu tenho medo de ver espírito, de sentir, não”, explicou. “Ele incorpora”, destacou a médica Renata Domingues, esposa de Carlos Alberto.