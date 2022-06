Deborah Secco quase não conseguiu papel de Bruna Surfistinha - Divulgação

Deborah Secco quase não conseguiu papel de Bruna SurfistinhaDivulgação

Publicado 10/06/2022 19:01 | Atualizado 10/06/2022 19:01

Rio - Deborah Secco contou que quase não fez o filme "Bruna Surfistinha", um dos grandes marcos em sua carreira. Em entrevista ao podcast "PocCast", a atriz diz que foi dispensada pelo diretor e revela como conquistou o papel.

fotogaleria fotogaleria

"Na verdade, esse filme foi um filme que ficou muitos anos testando atrizes para o personagem. Um belo dia eu conheci o produtor do filme, que me fez o convite, mas falou: 'O diretor não quer que seja você'. O diretor achava que ia ser um personagem muito midiático, para uma atriz também midiática", conta.

Deborah afirmou que esse o incentivo que precisava para correr atrás do trabalho. "Quando falam que eu não posso fazer uma coisa, eu vou querer fazer. Eu nem queria fazer tanto o filme, mas quando ele falou que o diretor não me queria, agora virou uma questão de honra", brinca.

"Eu marquei uma reunião com ele (diretor) na minha casa, e eu recebi ele com a camisola que eu começo o filme. Eu recebi ele de Raquel, e fui me transformando na Bruna durante o jantar, e terminei o jantar com um collant do aniversário da Bruna, de paetê (...) Então eu fui me transformando na frente dele, e quando terminei, ele falou: 'Ok, é você'", detalha, por fim.