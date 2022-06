Beyoncé apagou as fotos de perfil de todas as redes sociais - Reprodução/Twitter

Beyoncé apagou as fotos de perfil de todas as redes sociaisReprodução/Twitter

Publicado 10/06/2022 14:14 | Atualizado 10/06/2022 14:16

Rio - Beyoncé deixou os fãs intrigados desde a noite desta quinta-feira (9), quando removeu sua foto de perfil de todas as redes sociais. O site da cantora também sofreu mudanças, e nova atualização trás a frase "Nós quebramos a internet. Tente novamente". Bey ainda não se pronunciou sobre o ocorrido e o público está indagando se a ação é sinônimo de algum lançamento.



fotogaleria

As diversas teorias do que esse gesto simples pode significar colocou o nome da artista entre os assuntos mais comentados no Twitter. Mas a inquietude dos "behive", como é chamado o fã-clube da cantora, não é sem sentido. QUem B tem um histórico de fazer lançamentos sem anúncio prévio.

Em 2013, a cantora lançou o álbum "Beyoncé The Visual Album" de surpresa durante a madrugada. Ela fez o mesmo em 2016 com "Lemonade". Já em 2018, Beyoncé e Jay- Z lançaram o primeiro disco juntos, também sem anúncio prévio, chamado de "Everything is love".



O último álbum lançado por Beyoncé foi em 2020, a versão deluxe de "The Lion King: The Gift", trilha sonora produzida pela cantora para o remake de "O Rei Leão". Já o último lançamento foi em 2021, com "Be Alive", música que faz parte da trilha sonora do filme "King Richard" e que foi indicada ao Oscar de melhor canção original.