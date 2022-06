Beyoncé na capa oficial do single ’Break My Soul’ - Reprodução/Instagram

Publicado 21/06/2022 12:17 | Atualizado 21/06/2022 13:19

Rio - Bey está de volta! Na madrugada deste terça-feira (21), Beyoncé lançou "Break My Soul", o primeiro single do tão esperado "B7", como os fãs chamam o seu sétimo álbum solo. A cantora divulgou recentemente que a parte inicial deste novo trabalho, "Act 1. Renaissance", virá a público dia 29 de julho.

O novo hit tem um estilo dançante, similar aos sucessos dos anos 90, e traz o retorno da cantora, cujo último trabalho solo foi em 2016, com "Lemonade". Referência em grandes lançamentos, a artista conseguiu colocar uma música lançada de madrugada no top 1 dos assuntos mais comentados do Twitter. Muitas pessoas afirmaram que a canção representa uma nostalgia em relação a músicas que nasceram antes do boom do TikTok.

A cantora Ludmilla, fã declarada de Queen B, comentou em suas redes sociais que ouviu a música logo após o lançamento. Canção alcançou o primeiro lugar das músicas mais ouvidas no iTunes Brasil em poucas horas.

AAAAA AAAA OUVI BREAK MY SOUL DA BEYONCE EU AMO ESSA MULHER DEMAIS MEU DEUS TÔ SURTANDO OH BABY BABY YOU WON’T BREAK MY SOUL — LUDMILLA (@Ludmilla) June 21, 2022

BEY ESTÁ DE VOLTA! pic.twitter.com/pLY7WYFop6 — Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) June 21, 2022

A geração tiktok nunca entenderá Break My Soul, Adele já disse: se todo mundo faz música pro tiktok quem faz para as outras gerações? Obrigado, Beyoncé! — BREAK MY SOUL (@cristalua1) June 21, 2022

Beyoncé nos abençoando com beats, vocais, harmonias, letra, nostalgia e um sopro de vida tudo isso na mesma música. Bem-vinda de volta, Rainha #BreakMySoul #RENAISSANCE — Mariana Morello (@morellao_) June 21, 2022

Confira a música: