Marilu Bueno está internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no RioReprodução do Instagram

Publicado 21/06/2022 10:43 | Atualizado 21/06/2022 11:18

Rio - A atriz Marilu Bueno, de 82 anos, permanece internada em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, localizado no Leblon, Zona Sul do Rio. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta terça-feira. A artista está na unidade desde o dia 2 de junho. Os familiares da veterana da TV, no entanto, não deram mais detalhes sobre seu diagnóstico.

Marilu Bueno possui uma vasta lista de personagens marcantes em sua carreira. Em 'Guerra dos Sexos' (1983), ela interpretou Olívia Krauss, empregada que trabalhava para Charlô e Otávio, vividos por Fernanda Montenegro e Paulo Autran. A atriz também atuou nas novelas: 'Partido Alto' (1984), 'A Gata Comeu' (1985), 'De Corpo e Alma' (1992), 'Quatro por Quatro' (1994) e 'O Fim do Mundo' (1996).

A veterana da TV também ganhou destaque na série 'Caça Talentos' (1996 a 1998), protagonizada por Angélica. Em 2003, participou do 'Sítio do Pica-Pau Amarelo' e viveu Dona Carochinha, substituindo a atriz Josie Antello e logo depois, entrou para o elenco fixo do programa. Em 2006 foi para Record TV e brilhou nas novelas 'Bicho do Mato' e 'Chamas da Vida'. No ano de 2016, Marilu regressou à Globo para integrar o elenco de 'Êta Mundo Bom!', interpretando Narcisa e, em 2020, foi convidada por Daniel Ortiz para participar de 'Salve-se Quem Puder'.