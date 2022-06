Cristiano Ronaldo viralizou no web ao imitar coreografia do hit 'Desenrola, bate, joga de ladin' - Reprodução/TikTok

Cristiano Ronaldo viralizou no web ao imitar coreografia do hit 'Desenrola, bate, joga de ladin'Reprodução/TikTok

Publicado 21/06/2022 21:24 | Atualizado 21/06/2022 21:25

Rio - A coreografia do hit "Desenrola, bate, joga de ladin" segue fazendo sucesso global e acaba de ganhar uma versão de ninguém menos que Cristiano Ronaldo. O jogador de futebol surpreendeu os fãs, nesta terça-feira, ao reproduzir a "dancinha" viral ao lado do filho, em vídeo publicado no TikTok pela sobrinha, Alicia. O grupo de funk Os Hawaianos, donos da canção junto com o rapper L7nnon, não deixou a postagem passar em branco e comentou o marco nas redes sociais.

fotogaleria

"Até o Cristiano Ronaldo desenrolou, bateu e jogou de ladinho! Essa foi pra zerar o game [jogo], família!", diz uma publicação no perfil oficial do conjunto carioca. "Aí, do nada, você acorda no susto porque o mundo inteiro tá ligando pra dizer que o Cristiano Ronaldo dançou seu hit 'Desenrola, bate e joga de ladin'. Até dançando o homi é ambidestro. Nem sei se zerar o game cabe nisso [risos]", disse Tonzão Chagas, um dos integrantes do grupo.

A faixa que dominou redes sociais como o Instagram e o TikTok é uma parceria do rapper L7nnon com o grupo Os Hawaianos, Dj Bel da Cdd e Biel do Furduncinho. A "dancinha" simples e fácil de imitar se tornou um sucesso na web e já foi reproduzida por celebridades como Neymar, Gil do Vigor, Luísa Sonza e Zeca Pagodinho.

Confira: