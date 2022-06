Sabrina Sato esbanja estilo ao desembarcar em aeroporto do Rio

Rio - Sabrina Sato foi clicada ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio, na tarde desta terça-feira. A apresentadora do GNT desfilou pelo espaço com um look confortável e estiloso, vestindo calça jeans, camisa branca e um sobretudo bege. Sempre simpática, a famosa interagiu e tirou foto com fãs que encontrou no local sem tirar o sorriso do rosto.

No último domingo, Sabrina usou as redes sociais para comemorar o retorno da Parada do Orgulho LGBTQIAP+ de São Paulo: "Que a gente possa aprender a acolher e a compreender sem julgamento ou preconceito toda a multiplicidade do ser humano e que a gente tenha a coragem dos LGBTQIA+ de viver a nossa verdade! Parabéns, Parada de SP e artistas presentes, que conduziram mais de 3 milhões de pessoas pela Av, Paulista celebrando o AMOR!", escreveu a apresentadora do "Saia Justa" e do "Desapegue Se For Capaz", em postagem no Instagram.

Relatar erro