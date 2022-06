Aline Campos nega ter sido pivô do fim do casamento de Jesus Luz com Carol Ramiro - Reprodução/Instagram/Guilherme Lima

Aline Campos nega ter sido pivô do fim do casamento de Jesus Luz com Carol RamiroReprodução/Instagram/Guilherme Lima

Publicado 21/06/2022 15:54 | Atualizado 21/06/2022 15:59

fotogaleria

"Eu sempre fui amiga do Jesus, tenho uma conexão com ele de muitos anos. A Carol sabe disso… E sempre foi de muito respeito, sempre olhei ele como amigo mesmo. E a Carol por ser esposa dele, eu acabava convivendo em algumas situações. Nunca fui amiga da Carol", começou a ex-bailarina do Faustão.

Em seguida, a artista fez questão de destacar que nunca teve qualquer envolvimento amoroso com o amigo até o ex-casal se separar. "Sei que tudo na vida volta, então estou com a minha consciência muito tranquila, porque eu juro para vocês, eu nunca me relacionei com o Jesus enquanto ele estava casado. Foi uma coisa que aconteceu, foi inevitável", contou.

"Eu estou ouvindo o meu coração e é isso que está acontecendo desde o início. Jesus é um cara f*da, um cara incrível, muito inteligente, muito consciente", elogiou Aline. Antes de encerrar, a morena ainda deixou um conselho para os internautas: "Respirem, pensem um pouquinho, não queiram sair atacando as pessoas sem saberem o que aconteceu", completou.