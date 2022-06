Cid Moreira mostra composteira doméstica e fala sobre sua pequena horta - Reprodução / Instagram

Rio - Cid Moreira, de 94 anos, usou as redes sociais para compartilhar uma opção sustentável para dar um destino adequado aos resíduos orgânicos da cozinha. Na manhã desta terça-feira, ele e a esposa, Fátima Sampaio, falaram sobre os benefícios de ter uma composteira doméstica em sua residência. "Olá, pessoal! Estamos fazendo compostagem com nosso lixo orgânico! Assim não perdemos nada dos nossos alimentos e mantemos uma pequena horta que nos abastece! Um abraço!", legendou o jornalista, em um vídeo publicado no Instagram.

No registro, Cid aparece sentado na varanda de sua casa e interage com os seguidores. "Oi, pessoal! Bom dia! Estou aqui tomando meu solzinho e apreciando o que a Fátima fez aqui, colocou um monte de plantinhas e ervas...", contou, logo sendo complementado pela parceira. "Na verdade é isso aqui, estou fazendo compostagem em casa. Pego todo o lixo orgânico, cascas, ovos, restos de fritas e verduras, coloco em caixas para fazermos o nosso adubo. Já tem um mês essa primeira, e aqui embaixo sai o chorume. Até chás a gente tem, pé de mamão, alho poró, gengibre, menta, tem até arruda, orégano, pimenta. Olha que linda que está aqui! Temos jiló, até com jiló aqui... Temos alface, cebolinha, couve... É pequenininha a horta... É uma forma de reciclagem muito legal", explicou Fátima.

A composteira é um recipiente voltado para o armazenamento de materiais orgânicos — comumente descartados pelas famílias — durante sua decomposição. Entre os mais utilizados, estão a borra de café, talos, cascas de frutas e de ovos, além de restos de alimentos.

A adoção da prática da compostagem pode reduzir, consideravelmente, a quantidade de lixo gerada em uma residência, aliviar a demanda dos aterros sanitários, evitar o desperdício e auxiliar na produção natural de fertilizantes.

