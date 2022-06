Viih Tube se diverte na Disney Paris em viagem com Eliezer - Reprodução/Instagram

Publicado 21/06/2022 13:36 | Atualizado 21/06/2022 13:38

Rio - Viih Tube já chegou na França acompanhada de Eliezer. A influenciadora compartilhou alguns registros da viagem diretamente da Disney Paris, na tarde desta terça-feira (21).

"Cheguei em Paris e já pousei direto na Disney de Paris, que sonho", escreveu ela no Instagram. O casal, que assumiu um romance sem rótulo este mês, passará por quatro países europeus, entre eles Portugal, onde marcarão presença no Rock in Rio Lisboa. Os ex-BBBs ainda vão fazer um bate e volta aos Estados Unidos, a trabalho, como Viih contou em uma série de vídeos no Stories.