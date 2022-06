Viih Tube e Eliezer - Reprodução/Instagram

Publicado 20/06/2022 15:59 | Atualizado 20/06/2022 16:04

Rio - Viih Tube e Eliezer seguem investindo no relacionamento sem rótulo. Eles embarcaram juntos para Paris, na França, nesta segunda-feira (20). A ex-BBB registrou em seu Instagram sua chegada no aeroporto e contou para os fãs que é a primeira vez que vai visitar os quatro países da Europa que vai passar, enquanto Eli já conhece todos. Eles também pretendem marcar presença no Rock in Rio Lisboa.

A influenciadora compartilhou que os dois quase perderam o voo. "Estou indo para Paris! Estou numa sala VIP do aeroporto porque vou de business (classe executiva com mais privilégios durante o voo), minha primeira vez de business, minha primeira vez indo para Paris e mais três países. Só o Eli que foi em todos", contou. "A viagem começa quase perdendo o voo. Literalmente os últimos a entrar", se divertiu.