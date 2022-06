Marcos Mion comemora aniversário de 43 anos com 'biscoitada' e reflexão na web - Divulgação / TV Globo

Publicado 20/06/2022 15:49

Rio - Marcos Mion iniciou a semana em clima de festa ao completar 43 anos nesta segunda-feira. O apresentador do 'Caldeirão' usou as redes sociais para celebrar o momento especial e compartilhou um vídeo em que assopra a vela junto com a esposa, Suzana Gallo, e os três filhos, Romeo, Donatella e Stefano.

Mion aproveitou a véspera de seu aniversário para se despedir dos 42 anos com um vídeo em que ostentou as pernas saradas e impressionou os seguidores. "Uma biscoitada na véspera de completar 43 anos porque dá trabalho chegar nessa idade assim! (risos). Deixem um comentário me jogando para cima para eu não passar vergonha!", brincou ele. O comunicador ainda acrescentou no vídeo publicado no Instagram: "Os 40 são os novos 30!"

Hoje, o apresentador da TV Globo voltou a atualizar seu perfil com uma reflexão sobre seu amadurecimento ao longo dos anos. "Amadurecer é se tornar o homem que você sempre deveria ter sido. Claro que isso é impossível sem o processo de erros e acertos, banhados em resiliência, humildade, gratidão e fé, mas ter a consciência e busca pela evolução é o que faz você deixar as rugas do lado de fora e não na alma. Vestir os anos com orgulho é o que traz uma sensação de vitória! Cheguei até aqui! Estampo na pele meus anos e conquistas como uma medalha. Estou superando, estou sobrevivendo, estou vivendo e continuo sonhando!", declarou.

"E, conforme o tempo passa, você entende que não é sobre o que você tem, conquista, compra ou como você aparenta, mas sim sobre o ser humano que você se tornou. Obrigado, minha família amada! Tudo por e para vocês, sempre! O amor da minha vida, com quem divido cada minuto dessa vida há 17 anos e aos meus 3 corações que pularam do peito e tomaram vida própria… Amo vocês", finalizou Marcos.

