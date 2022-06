Pocah desabafou após sua apresentação na Parada LGBTQIAP acabar antes da hora - Reprodução/Instagram

Publicado 20/06/2022 14:56 | Atualizado 20/06/2022 15:47

Rio - Pocah usou o Instagram para reclamar do encerramento de sua apresentação na Parada do Orgulho LGBTQIAP+, que ocorreu neste fim de semana, em São Paulo. A cantora afirmou que o show terminou antes do previsto e cobrou mais respeito pelo seu trabalho, aos profissionais que a auxiliam e ao público.

fotogaleria "É muito difícil ser artista nesse país [...] Resolvi escrever porque estou nervosa. Vamos lá! Eu saí do Rio de madrugada. Vim para São Paulo para cantar na parada. Estava pronta meio-dia, cheguei no trio e estava tudo atrasado. Até aí, ok. Eu estava animada para cantar, então nem estava preocupada. Meu horário era às 15h55, entrei 17h20. Cantei três músicas e a polícia pediu para encerrar a parada antes do horário previsto. Eu apenas exijo respeito com meu trabalho, minha equipe e meus fãs", desabafou.

"Eu sei o meu valor e não vou me calar. São 12 anos de história batalhando arduamente para me tirarem de otária. Tem que respeitar! E tem que ver isso aí de encerrarem a parada antes do horário, hein! Um evento que era para celebrarmos o orgulho, nossa existência... terminar dessa forma! Estou indignada mesmo!", disse.